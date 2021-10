Flers. Devenir chef cuisinier ou musicien grâce à la médiathèque

À l'approche des vacances de Noël, la médiathèque de Flers propose aux petits et aux grands d'emprunter des instruments de musique et du matériel de cuisine, à compter du samedi 19 décembre 2020. Pendant un mois, durée du prêt autorisée, toute la famille pourra s'entraîner à jouer du piano ou apprendre les percussions, mais aussi réaliser des petits sablés de Noël grâce aux nombreux emporte-pièces et autres objets de cuisine mis à disposition. Plus d'informations sur le site de la médiathèque.