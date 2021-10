Près de Flers. Coupure de gaz : 50 personnes évacuées d'une zone industrielle

L'intervention des pompiers et de GRDF a duré près de deux heures. Vers 15 h 15 mardi 15 décembre, un engin de travaux publics a percuté une canalisation de gaz dans la zone industrielle de Tremblay, à La Lande-Patry, près de Flers. Bilan : la canalisation a été arrachée et deux entreprises ont été coupées du gaz, ainsi que quatre habitations de particuliers. Les secours ont mis en place un périmètre de sécurité dans un rayon d'un peu plus de 100 m autour de la zone. Environ cinquante personnes ont été évacuées du secteur. Aucun blessé n'est à déplorer.

Pompiers, gendarmerie, police ainsi que le maire de la commune étaient sur les lieux. L'intervention s'est terminée vers 17 heures.