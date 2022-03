Promenade-patrimoine : la chapelle Saint-Adrien de Belbeuf

Un lieu atypique qui permet une promenade dans le temps et une surprenante vue panoramique sur la vallée de la Seine.

Ermites et âmes seules

L’histoire du lieu remonte au XIIe siècle, à l’époque des ermites Pancrace et Onuphe, installés dans une cavité de la roche, à droite de la chapelle. La chapelle elle-même, située à une vingtaine de mètres au dessus de la route, est à demi troglodyte et l’on y accède à pied par un raidillon. On rencontre ici des curieux, des touristes et, depuis toujours, les pèlerins venus demander une protection ou une aide providentielle à Saint-Adrien, Saint-Roch et surtout Saint Bonaventure, pour trouver, ou retrouver, un mari, une compagne, une âme soeur. De nombreux petits papiers accrochés attestent de la popularité de l’endroit.

Une chapelle primitive y a été érigée en 1557, avant d’être reconstruite au XVIIe siècle. L’édifice est aujourd’hui mis en valeur par l’Association des amis de la chapelle de Saint-Adrien.

Florent Billard