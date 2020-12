Cuisine. MaxFooderGram vous dévoile son menu de Noël facile et original

Foie gras, biche, bûche… Le menu est bien connu pour le réveillon de Noël. À Caen, MaxFooderGram, cuisinier amateur, partage sa passion sur Instagram. Vous l'avez peut-être vu dans Objectif Top Chef ou encore Un Dîner presque parfait.

Pour le réveillon du 24, passons tout d'abord au salon, où Maxime a déjà plein de petites idées simples à réaliser pour accompagner votre soupe de champagne.

Attention à ne pas en abuser, car même si la suite se veut plutôt légère, il va falloir garder un peu de place !

Maxime vous invite à passer à table !

En entrée, petite verrine de soupe de butternut accompagnée d'une aumônière de Saint-Jacques et produits de la mer. L'avantage de cette entrée, sa simplicité et son coût. Une seule noix de Saint-Jacques coupée en quatre et une crevette par aumônière suffisent.

Une fois reposé le verre de vin blanc qui accompagne cette entrée, enchaînez par le plat avec un verre de vin rouge. Une caille farcie et son fagot d'asperges vertes. Ici, Maxime mise sur l'originalité. Pour les moins audacieux, le magret de canard peut faire l'affaire.

Avant de passer au dessert, faites le pari du Brie truffé, disponible dans de nombreuses fromageries. Là, notre instagrameur joue la carte de la découverte et du faible coup.

Enfin, en dessert et avant d'ouvrir les cadeaux, oubliez la bûche. Choisissez le citron givré. Un plat simple à faire, comme l'explique MaxFooderGram.

Côté budget, pas besoin de casser sa tirelire. Comptez 15 € par personne. Et gros avantage, non négligeable, de ce menu : la possibilité de faire fonctionner le commerce local, un coup de pouce bien utile pour certains secteurs à l'heure actuelle.

L'ensemble de ce menu, recettes, liste de courses et bonnes adresses sont à retrouver sur le compte Instagram MaxFooderGram.