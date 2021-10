Alors que Mariah Carey vient de placer son titre All I want for Christmas is you de 1994 à la première place des ventes de singles au Royaume-Uni, l'Anglais Liam Gallagher présente lui aussi son titre de Noël.

Souhaitant en faire un classique, il s'occupe alors que son frère refuse toujours de reformer Oasis.

Le titre s'appelle All you're dreaming of et rend hommage à John Lennon, une de ses idoles.

Il est déjà doté d'un clip en noir et blanc à découvrir ici :