Caen. Fêtes : et si vous tentiez l'art floral pour décorer votre maison ?

Couronne de fleurs, centre de tables, décorations naturelles… Et si vous misiez sur l'art floral pour Noël et le nouvel an ? Des décorations 100 % faites main réalisées avec des végétaux pour avoir une maison et une table aux airs de fêtes. "On peut accrocher des branches de sapin avec des fils de fer ou de la colle chaude pour réaliser une couronne. On peut y ajouter des décorations comme de la cannelle, des pommes de pin, des boules, des paillettes et même des guirlandes lumineuses", explique Laurène Kern, fleuriste à la boutique Lysland de la Demi-Lune à Caen. Parce qu'en effet, le sapin se décline : la fleuriste propose également "d'en accrocher au-dessus des portes et d'y suspendre des boules". Pour sa table de fêtes, "on peut utiliser de la mousse oasis, y piquer des fleurs à l'intérieur et y ajouter des décorations. Ça peut se travailler en forme ronde ou allongée et cela fait un très beau centre de table", indique Elina Legaigneure, fleuriste dans la même boutique. Inutile de dépenser beaucoup, "on peut créer avec ce que l'on trouve en forêt par exemple", ajoute Laurène Kern.