Basket (Nationale 1). Les Caennais capitalisent avant une fin d'année redoutable

Avant de jouer Andrézieux mardi 15 décembre au soir, le Caen Basket Calvados avait repris positivement le cours de sa saison en disposant de Kayzersberg (78-70) : "Je suis mitigé", confiait Fabrice Courcier, l'entraîneur calvadosien. "Je suis un peu déçu de notre fin de match. On fait un match très rigoureux, avec beaucoup d'enthousiasme, une vraie dynamique défensive, une capacité à réellement bien jouer au basket. On stoppe un petit peu nos efforts, on devient trop passifs en défense." Le Caen Basket Calvados va maintenant conclure sa salve de matchs en retard en se déplaçant deux fois : il ira d'abord à Besançon, samedi 19 décembre à 20 heures, avant d'aller à Orchies, mardi 22 décembre à 18 h 30.