Noël. La féerie des fêtes s'invite dans la ville de Caen et ses alentours

Du rouge, du vert, du bleu… Du 18 décembre au 3 janvier, la place de la République s'illuminera de toutes les couleurs. La Ville de Caen reçoit, pour 15 jours, la compagnie Spectaculaires et ses projections lumineuses. Snow Glow animera le centre-ville chaque soir, de 17 h 30 à 20 heures. La nuit venue, cette installation faite de bonshommes de neige à facettes et de fleurs colorées plonge le visiteur dans une atmosphère immersive surréaliste. Ces milliers de points colorés habillent la place, dansant avec la même aisance sur le sol et les façades, les végétaux et le public. Ce spectacle permet une immersion totale grâce à une lumière couplée au son.

670 décors et motifs à Caen

Depuis le 28 novembre et jusqu'au 4 janvier, plus de 15 km de guirlandes et 670 décors et motifs parent les rues d'un habit de lumière. Quatre grands sapins scintillent en centre-ville : au boulevard Leclerc, place Saint-Sauveur, République et Résistance. Caen s'est équipée de sonorisation pour permettre aux habitants de déambuler ou de faire leur shopping en musique.

Pour le plaisir des enfants

Les enfants âgés de 0 à 12 ans sont invités à adresser un dessin sur le thème de Noël à Caen, dans la boîte aux lettres spéciale installée boulevard Maréchal-Leclerc. Vingt participants tirés au sort gagneront cadeaux et surprises en fonction de leur âge. Les manèges Le Carrousel des anges, place Bouchard, et Au Petit Monde, place Saint-Sauveur, sont ouverts depuis le 28 novembre et le 2 décembre.

Deux concours sur les réseaux sociaux

L'équipe de l'office de tourisme de Nacre organise deux jeux-concours sur le thème de Noël. Au menu : "Trouvez la mouette de Noël" : chaque semaine, les fans sont invités à trouver l'endroit précis où cette mouette a été photographiée. La prochaine photo sera mise en ligne le 21 décembre sur la page Facebook Terres de nacre tourisme. Pour le deuxième, les participants sont conviés à mettre en scène sur Instagram leur plus beau, ou plus moche, pull de Noël. Le gagnant, tiré au sort, remportera une balade commentée de 3 heures sur la côte de Nacre, pour deux personnes, avec une pause gourmande.

La maison du Père Noël à Saint-Contest

Rue des Écoles, la cabane illuminée du Père Noël est à découvrir. Il se dit être impatient de recevoir les lettres et dessins des enfants. Ces mots peuvent être déposés dans sa boîte aux lettres. Le Père Noël a promis de répondre aux messages.

Pratique. Spectacle "Snow Glow" du vendredi 18 au dimanche 3 janvier 2021, de 17 h 30 à 20 heures, place de la République à Caen. Manèges Le Carrousel des anges, place Bouchard, et Au Petit Monde, place Saint-Sauveur, ouverts tous les jours de 15 h 30 à 19 heures, dès 10 h 30 les mercredis, samedis et vacances scolaires. Tarif : 2,50 € la place.Jeux concours : page Facebook et Instagram : Terres de Nacre.