Seine-Maritime. La bûche, le dessert de Noël s'adapte aussi face aux contraintes sanitaires

La situation sanitaire a des conséquences parfois inattendues ! C'est le cas notamment sur le dessert incontournable de Noël, la bûche.

Des formats plus petits

Dans la célèbre Maison Vatelier, à Quincampoix, le pâtissier s'est réorganisé : "Nous avons bien sûr navigué à vue, en fonction des annonces gouvernementales, explique Benoit Vatelier. Et nous nous sommes adaptés, nous ne proposerons que des bûches pour quatre ou six personnes, au maximum huit." De quoi s'inscrire ainsi dans la tendance de cette fin d'année, où les tablées seront moins nombreuses pour respecter la limite conseillée de six adultes maximum.

"Nous avons aussi réduit la gamme : au lieu de 14 bûches comme l'an passé, nous n'en aurons que six, ceci pour assurer une meilleure qualité", poursuit Benoit Vatelier. Les recettes incontournables ont été préservées, dont les bûches au chocolat. La Tahitienne sera l'innovation cette année, avec une mousse mascarpone vanille aux zestes de citron vert, une compotée de fruits exotiques et une crème d'amande ananas sur un biscuit croustillant.

Les bûchettes individuelles pourraient être plébiscitées cette année pour un Noël en respectant les gestes barrières ! - Christian Pedron