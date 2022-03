Le Marais-Vernier se visite en août

Ces visites guidées permettent de découvrir le Marais-Vernier, situé dans la Réserve Naturelle des Mannevilles, et ordinairement fermée au public. Vaste de 93 hectares, "il se caractérise par des prairies humides de tourbière, et une flore bien particulière : orchis à fleurs lâches, drosera, troscart des marais, cirse des anglais…C’est dans ces lieux que l’expérience de pâturage extensif par des vaches écossaises (highland cattle) puis des chevaux de Camargue a vu le jour à la fin des années 1970". On peut également y apercevoir des cigognes.

Pratique. Durée 3 heures. Se munir de bottes. Balade de 3 kilomètres à pied. Payant, réservation obligatoire. Tarif : 2,50 euros (habitants du Parc) ou 3 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, à Notre-Dame-de-Bliquetuit. Tél. : 02 35 37 23 16 / Fax : 02 35 37 39 70. Internet : www.pnr-seine-normande.com. E-mail : contact@pnr-seine-normande.com