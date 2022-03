Prison de Rouen : l'Etat encore condamné

Le tribunal administratif de Rouen a décidé de condamner l'Etat pour conditions de détention "indignes" à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen : 77 des 99 détenus défendus par Me Etienne Noël, avocat rouennais à qui l'on doit depuis 2008 plusieurs condamnations de l'Etat pour des raisons similaires, ont obtenu gain de cause cette semaine.

Me Noël et ses clients mettent en cause la taille exigüe des cellules de la maison d'arrêt Bonne-Nouvelle, où peuvent vivre jusqu'à trois détenus, et l'installation des toilettes, mal aérées, à proximité immédiate des cellules.

