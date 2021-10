Jersey. Pour Noël, pas plus de dix à table chez nos voisins anglo-normands

Située au large de la Manche, l'île de Jersey compte un peu plus de 106 000 habitants. S'ils ne sont pas soumis à un couvre-feu, contrairement aux Français, nos voisins anglo-normands devront eux aussi respecter certaines règles pour la période des fêtes de fin d'année.

Les autorités recommandent ainsi de limiter à dix personnes maximum le nombre d'invités. En France, les enfants ne sont pas comptabilisés parmi les six convives préconisés. À Jersey, ce sont uniquement les enfants de moins de 3 ans qui comptent "pour du beurre". Par ailleurs, les habitants doivent limiter à trois maximum les rassemblements de six personnes ou plus, impliquant plusieurs foyers, du mercredi 23 décembre au mardi 5 janvier.