Basketball (LF2). Mondeville s'impose sereinement à Graffenstaden

Quatre jours après leur victoire facile en reprise contre Rezé (87-53), les joueuses de Romain L'Hermitte ont fait face, samedi 12 décembre, aux Alsaciennes de Graffenstaden, invaincues à domicile. L'occasion pour l'USOM de continuer à se replacer en Ligue Féminine 2, malgré ses matchs en moins. Et les Normandes ont maîtrisé leurs hôtes (62-70), et remontent à la 7e place.

Le match

Après un bon départ des visiteuses (3-7, 3'), les Strasbourgeoises sont revenues au score (11-10, 4'). Les Normandes ont ensuite accéléré le rythme et pris l'avantage (11-16, 7'). La fin de la période est plus offensive, et les Calvadosiennes ont réussi à augmenter cet écart à 7 points (17-24, 10').

Le début de deuxième période est plus calme (21-28, 12'). Mais, portées par le show de Chante Stonewall (18 points ce samedi), l'USOM a réussi à faire le trou (21-33, 15'). Cet écart s'est par la suite stabilisé à ces 12 points (27-39, 17'). Avant de rejoindre les vestiaires, chaque équipe a eu son temps fort, et Mondeville a atteint la pause à +11 (32-43, 20').

Des maladresses, mais de la solidité collective

À la reprise, les deux équipes sont dans le même rythme qu'avant la pause, avec des Alsaciennes dans l'incapacité de revenir au score et des Normandes n'arrivant pas à augmenter leur avance (37-49, 23'). Pourtant, par la suite, les hôtes ont réussi à se rapprocher (43-53, 27'), jusqu'à revenir à 7 points, à 10 minutes de la fin (50-57, 30').

L'USOM a alors réagi et remis la SIG à 14 points (51-65, 33'). Les Strasbourgeoises ont cherché à jouer leur va-tout dans les minutes suivantes, en réduisant l'écart (58-68, 36'). Mais le manque d'adresse des hôtes a permis aux Normandes de ne pas finir le match sous pression (62-70, 40').

La fiche

Graffenstaden - Mondeville : 62-70 (17-24, 15-19, 18-14, 12-13). Huis clos.

Graffenstaden : Départ : Skrba 8, Debaut 6, Dambach 14, Voynet 7, Majekodunmi 8. Banc : Johnson 8, Bourhani-Ganguia 2, Peytour 5, Seilly, Djoumoi. Entr. : Fabien Kaerle.

Mondeville : Départ : Stonewall 18, Niare 12, Bussiere 5, Guennoc, Gomis 17. Banc : Lanfant, Cluzeau, Cornelie Sigmundova 10, Combes 2, Dinga Mbomi 6. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Lionnes recevront Reims (Marne) à la Halle Bérégovoy le mardi 15 décembre à 20 heures, en rattrapage de la 6e journée de LF2. Les Rémoises sont troisièmes.