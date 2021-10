Podcast. Edouard Cortès, exilé volontaire en haut d'un arbre

Edouard Cortès est un écrivain voyageur pour qui les mots viennent en marchant. A 19 ans, ses pas l'ont conduit à Compostelle, puis à Jérusalem, plus tard à Rome en famille, mais aussi dans le Caucase et sur la route de la soie. Berger, éleveur de brebis pendant 7 ans, il dépose le bilan en 2018. Alors le marcheur plaque tout ou presque pour s'installer dans une cabane perchée sur un chêne centenaire durant 3 mois dans une forêt du Périgord noir.

Retrouver le goût

Un arbre, une cabane, un lit, une table d'écriture et un crucifix pour retrouver le sens et le goût de la vie. Un livre qui dit, dans une écriture vive, poétique et intelligente, la révolte, l'éternelle beauté de la nature et la force de la sève. Après le désespoir, une magnifique déclaration d'amour à la vie, la vraie, pleine d'espérance.

Podcast "Des Bouquins Dans Les Poches", entretien avec Edouard Cortès :

" Il faudrait offrir à ceux que l'on aime des bouquets d'arbres à planter plutôt que des fleurs coupées " - Edouard Cortès "Par la force des arbres"

" Par la force des arbres " - Edouard Cortès - Editions des Equateurs.