Le Havre. Covid-19 : 250 élèves infirmiers préparent le dépistage massif

La communauté urbaine du Havre se prépare à l'opération de dépistage massif de la Covid-19 voulue par le gouvernement. Le Havre a été sélectionné avec Charleville-Mézières, Roubaix et Saint-Étienne. Au Havre, le dépistage débutera lundi 14 décembre, pour une semaine. 20 centres temporaires ont été installés sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine.

Pour réaliser ces tests, 250 élèves infirmiers ont dû être formés en urgence. La formation s'est terminée vendredi 11 décembre à l'Institut des Formations Paramédicales Mary Thieullent du Havre. Les élèves de deuxième et de troisième année ont été réquisitionnés. Ils sont 240 et assureront les prélèvements dans les 18 centres du Havre. La formation, rapide, comprenait trois parties : la théorie, la pratique et une formation de l'Assurance maladie sur le dispositif "contact tracing". 18 cadres de santé ont été mobilisés par l'institut pour assurer cette formation. Un travail qui contribue à la formation des élèves.