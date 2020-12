Covid-19. Lieux de culture, couvre-feu… Les annonces de Jean Castex avant les fêtes

Les indicateurs étaient inquiétants ces derniers jours. Le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé dans sa conférence de presse, jeudi 10 décembre 2020 dans la soirée. "La situation sanitaire s'est considérablement améliorée, mais elle marque le pas ces derniers jours", a-t-il indiqué. Avec un plateau à environ 11 000 contaminations quotidiennes dans le pays, l'objectif de 5 000 fixé par le président de la République pour le 15 décembre ne sera pas atteint. "Il est de notre devoir d'en tirer les conséquences", juge Jean Castex. Le déconfinement sera bien effectif, mardi 15 décembre, mais avec la mise en place d'un couvre-feu renforcé, dès 20 heures au lieu de 21 heures. Le couvre-feu ne concernera pas la soirée du jeudi 24 décembre, "Noël occupant une place à part", mais sera finalement appliqué le soir du jeudi 31 décembre. Le réveillon "concentre tous les éléments d'un rebond épidémique", estime le chef du gouvernement.

Les déplacements en journée seront donc autorisés, y compris entre les régions.

Ceux après 20 heures ne le seront que dans des cas exceptionnels, comme les déplacements travail-domicile, les raisons de santé, les motifs familiaux impérieux, les missions d'intérêt général ou les besoins des animaux de compagnie. La pratique sportive en extérieur après 20 heures sera interdite. Une nouvelle attestation sera disponible dans les prochaines heures pour justifier des déplacements éventuels.

Les règles pour l'accueil dans les lieux de culte ne changent pas et la jauge reste fixée à 30 personnes maximum.

Les lieux de culture restent fermés

Autre conséquence du plateau épidémique, les lieux de culture resteront finalement fermés. Cela concerne notamment les cinémas, théâtres, salles de théâtre, musées, casinos, salles de sport, parcs zoologiques, stades… "La logique est d'éviter l'augmentation des flux, le brassage des publics." La possibilité de rouvrir ces lieux sera étudiée à nouveau le 7 janvier 2021.

Pour le reste des établissements, comme les bars ou les restaurants, le cap du 20 janvier est maintenu. Le Premier ministre précise que tous les dispositifs d'aides économiques du gouvernement restent en vigueur.

Le virus favorisé par le froid

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'assure, la deuxième vague est importante partout, même s'il affirme que "la France présente un niveau de contamination parmi les plus faibles en Europe". 14 000 personnes ont été diagnostiquées atteintes de la Covid-19 au jeudi 10 décembre. C'est encore trop loin de l'objectif des 5 000. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est en baisse et passe sous la barre des 3 000, mais cette baisse, elle aussi, se ralentit. "Le facteur climatique est important", a-t-il expliqué, la circulation du virus semblant être favorisée par le froid et l'humidité. Une raison supplémentaire de rester prudent, à quelques jours de l'hiver.