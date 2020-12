Le Havre. Une fin d'année sous le signe de la solidarité : le succès des boîtes de Noël

Ce Noël 2020 s'annonce très solidaire. Une initiative séduit et s'est multipliée sur tout le territoire : les boîtes de Noël, à destination des gens dans le besoin ou à la rue. Dans cette boîte, il s'agit de mettre un vêtement, une gourmandise, un produit d'hygiène, un loisir (style livre ou jeu) et une petite lettre de soutien.

#boitedenoel2020lehavre 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 Lieu de dépôt du centre-ville: La récolte des boîtes de Noël pour les femmes... Publiée par MoMo Normand sur Mercredi 2 décembre 2020

Au Havre, Morgan Clicq, 33 ans, a lancé une collecte de boîte. Il travaille pour l'association Femmes et familles en difficulté. C'est surtout un ancien SDF. Il a passé trois ans dans la rue et connaît bien l'importance de ces petites attentions. Depuis six ans, il mène d'ailleurs des collectes similaires à l'approche de Noël, pour aider les personnes à la rue. Ce sont les produits d'hygiène qu'il récoltait, ce qu'il manque le plus souvent aux personnes dans le besoin. Cette année, devant cette initiative de boîte de Noël, il n'a pas hésité. Et l'appel aux dons fonctionne. Il a déjà récolté plus de 120 boîtes qui seront distribuées avant Noël aux personnes accueillies par l'association Femmes et familles en difficulté.