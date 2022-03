Les secours n'ont rien pu faire pour ce cycliste âgé d'une trentaine d'années. Il est 7h45, ce mercredi 1er août, lorsque les pompiers et le Samu sont appelés rue Pierre Gosselin, dans la commune de Moulineaux, non loin de Rouen, pour un accident de la circulation impliquant un camion benne et un cycliste. Celui-ci, originaire d'Elbeuf, est décédé. Le maire s'est rendu sur les lieux du drame.