[Photos] Orne. Ségur de la santé : "Les mêmes diplômes, pas les mêmes droits"

"Nous avons les mêmes diplômes, mais pas les mêmes droits", se révolte Patricia Guitton, aide soignante en Service de soins infirmiers à domicile à l'EHPAD de Bretoncelles depuis 22 ans. En septembre dernier, le gouvernement annonçait la revalorisation des salaires versés au personnel soignant de la fonction publique, exception faite pour les soignants qui exercent dans des SSIAD et dans le secteur du handicap. "Nous avons fait la même école et avons le même amour pour notre métier. Le gouvernement prône les soins à domicile mais ne nous considère pas dans la revalorisation des salaires", poursuit Patricia Guitton. La mobilisation pour les oubliés du Ségur a débuté vers 13 h 30 ce mardi 8 décembre à Bretoncelles. Tous les salariés étaient présents, ainsi que la direction. "Je cautionne la mobilisation des employés. Je suis derrière eux", assure Béatrice Lannuzelle, attachée d'administration de l'EHPAD. Sandra Aignan, déléguée du personnel et aide soignante de l'EHPAD, soutient ses collègues. "On comprend et on ressent leur désespoir", assure-t-elle.