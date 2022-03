Coutances. Covid-19 : un laboratoire mobile unique en France au Pôle de santé

"C'est unique en France et en Europe", explique l'architecte Michel Gourion, qui a conçu les plans de ce laboratoire modulable et mobile qui a été installé au Pôle santé (PSLA) de Coutances, vendredi 4 décembre, et qui devrait être opérationnel d'ici une dizaine de jours. Il a lancé, avec Katie Hayon, designer et architecte d'intérieur, et Samuel Roblin, médecin à Coutances, la société Test2Sens au printemps dernier, implantée à Fleury.

"Dès mars, en voyant les tests Covid pratiqués à l'extérieur, on s'est dit qu'il était peut-être temps qu'on trouve une solution qui soit beaucoup plus pérenne et plus sécurisante pour les praticiens."

Ils ont donc pensé à la création de trois modules d'une surface totale de 50 m2, transportables facilement dans n'importe quelle ville.

Au milieu, une partie laboratoire, dans laquelle trois à quatre professionnels pourront pratiquer des tests PCR, dans un premier temps. De chaque côté, deux autres unités, dédiées à l'accueil des piétons et/ou des automobilistes.

"On peut jouer en fonction des besoins, on peut choisir d'accueillir des voitures des deux côtés par exemple." Pour l'heure, ce premier drive est une extension du laboratoire Cerballiance. Les habitants devront prendre rendez-vous auprès de l'établissement avant de se faire tester et devront se munir d'une ordonnance de leur médecin.

D'autres modules pourraient voir le jour, les trois co-fondateurs ont déjà reçu des demandes au-delà des frontières de l'Hexagone. "Ils pourront être adaptés afin de réaliser de la vaccination, de la consultation à distance, notamment dans les déserts médicaux", explique Michel Gourion. Un deuxième laboratoire mobile devrait être installé dans le département, d'ici une dizaine de jours, à Granville, au pied du laboratoire Cerballiance.