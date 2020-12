Rouen. Des boîtes cadeaux de Noël pour aider les personnes dans le besoin

Près de 900 boîtes. En un peu plus de deux semaines, Hanane Labardacq et Céline Caron ont assisté à un véritable élan de solidarité et à un engouement de la part des citoyens pour leur initiative intitulée le Cadeau du cœur. "J'en avais eu connaissance l'an dernier, j'ai revu des publications à ce sujet cette année et donc j'ai lancé l'idée à Rouen", explique Céline Caron.

Des points de collecte

Il s'agit ainsi, dans une boîte à chaussure par exemple, de placer "un truc chaud comme une écharpe, un truc bon comme du chocolat, un produit d'hygiène, un loisir comme un livre et un mot doux", détaille Hanane Labardacq. Les boîtes sont distinguées entre homme, femme et enfant, à déposer d'ici le vendredi 11 décembre dans un des nombreux points de collecte répartis dans l'agglomération rouennaise (la carte est accessible via leur page Facebook).

"On reçoit des messages tous les jours de gens qui demandent ce qu'il faut mettre dedans, quels sont nos besoins, poursuit Céline Caron. Les gens sont très solidaires et ont envie de participer." Certains ont d'ailleurs constitué trois boîtes différentes ! "Mais je dirai qu'une seule boîte ça participe déjà à beaucoup de cette générosité."

Les boîtes seront ensuite toutes récupérées et centralisées dans un lieu pour être redistribuées, dès le samedi 12 décembre et avant Noël, entre différentes associations caritatives venant en aide aux sans-abri, aux étudiants et à tous ceux dans le besoin.