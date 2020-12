Rouen. Ils se font passer pour des agents pour dérober des bijoux à domicile

On l'appelle le vol par fausse qualité. Jeudi 3 décembre, deux hommes se sont rendus au domicile d'une femme âgée de 84 ans, en se faisant passer pour des agents de Rouen habitat. Ils demandent alors à inspecter l'appartement. La victime ne se méfie pas et, pendant que l'un des suspects échange avec elle, le second pénètre dans la chambre et dérobe plusieurs bijoux, ainsi qu'une carte bancaire. Ils prennent ensuite la fuite. Une enquête de la sûreté départementale est en cours.

Les services de police rappellent aux citoyens de ne pas laisser entrer chez soi des prétendus agents s'ils n'ont pas pris de rendez-vous. En cas de doute, composez le 17.