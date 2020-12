Covid-19. "C'est judicieux de vacciner en trois phases"

La campagne de vaccination contre la Covid-19 se déroulera en trois phases : les personnes âgées et les soignants des EHPAD dès le mois de janvier, puis les personnes à risques et enfin le reste de la population, comme l'a annoncé Jean Castex jeudi 3 décembre. Le Premier ministre a par ailleurs précisé que le vaccin serait gratuit. "C'est judicieux de vacciner en trois phases", réagit Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France et aussi médecin près de Caen. "Il est logique de protéger les personnes les plus vulnérables qui peuvent développer de formes graves en premier. Quand on vaccinera les autres, ce sera pour obtenir une immunité collective." Deux cents millions de doses seront disponibles en France.