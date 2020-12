Tennis de Table (Pro A). Le Caen TTC accueille Saint-Denis avant d'aller à Angers

Difficile de se faire un avis réel sur la trajectoire que prendra le Caen TTC dans cette saison sans pareille. L'équipe calvadosienne s'est en effet montrée successivement géniale contre Rouen (3-0), dominée à Cergy-Pontoise (3-1), friable contre Istres (revers 3-2) et irrésistible dernièrement, à Villeneuve-sur-Lot (3-0). "Contre Villeneuve, c'était un peu le piège et on avait envie de se rattraper après Istres", explique Antoine Hachard, solide en Nouvelle-Aquitaine. "Il fallait faire en sorte que le doute ne s'installe pas, et s'imposer 3-0, ça efface un peu les matchs d'avant." Après le choc à Hennebont du mardi 9 décembre, le Caen TTC recevra Saint-Denis ce samedi 12 décembre à 18 heures, avant de conclure l'année 2020 à Angers, mardi 15.