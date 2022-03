Football - Ligue 2 (15e journée). Le Stade Malherbe peut-il renverser le leader troyen ?

C'est un vrai coup d'arrêt qu'ont connu les Malherbistes la semaine passée. Trois matchs sans succès, deux points pris sur neuf possibles et un recul jusqu'à la septième place du classement. Face à Grenoble, sans un penalty inexistant, Caen n'aurait jamais pu revenir à la marque. "On a réussi à l'obtenir à force de courage. D'aucuns trouvent le penalty généreux, d'autres, logique", se défend Pascal Dupraz avant de revenir sur les soucis actuels : "Le fait d'encaisser des buts alors que rien ne se passe, c'est embêtant." Le bilan offensif n'est guère plus brillant en ce moment, avec seulement 13 buts inscrits (13e attaque). Mais le coach objecte : "On a montré une meilleure tenue de balle, on s'est créé des situations qu'on aurait dû convertir avec plus de spontanéité." Il va pourtant falloir proposer autre chose pour espérer battre un séduisant leader de Troyes, samedi 12 décembre à 15 heures : "Il reste 72 points à distribuer dans la saison, malgré le retard que l'on a sur la tête, on reste à portée et j'ai confiance", a conclu Pascal Dupraz, en amont de ce choc. Le terrain et les faits lui donneront-ils raison ?