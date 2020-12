Manche. Le département en vigilance jaune, des inondations dans le Cotentin

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés sur une quinzaine d'interventions, dimanche 6 décembre, alors que le département a été classé en vigilance jaune pluies et inondations par Météo France. Les zones touchées se trouvent dans le Cotentin, plus précisément sur le bourg de Valognes et le canton de Saint-Pierre-Eglise. A 9 heures, le service départemental d'incendie et de secours comptabilisait quatorze interventions pour des inondations.