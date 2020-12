Rouen. Football: rien n'arrête Quevilly Rouen Métropole qui s'impose à nouveau

Le match

Après un premier quart d'heure déjà à l'avantage des Rouges et Jaunes, l'ouverture du score ne tardera pas à arriver puisque bien lancé en profondeur, Andrew Jung élimine son défenseur et ajuste le gardien adverse 1-0. Peu avant la mi-temps c'est au tour de Virgile Pinson de s'illustrer avec une frappe sur la barre qui s'envole et finit par rentrer finalement à l'intérieur du but 2-0. Ne laissant que peu de place à son adversaire, les joueurs de Bruno Irlès continuent de s'illustrer avec une déviation de Bahassa pour Manoubi à l'entrée de la surface qui envoie sa frappe au fond des filets à la 75e minute. La soirée sera clôturée par le buteur maison Andrew Jung qui inscrit son 13e but en championnat suite à une faute dans la surface et un penalty bien transformé.

Prochain rendez-vous

Grâce à cette nouvelle victoire, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole grappillent une nouvelle place et se positionnent 2e avant le prochain rendez-vous qui aura lieu à Lyon pour un match en retard de la 12e journée de National vendredi 11 décembre 2020.