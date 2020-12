Orne. Cent pages pour découvrir l'histoire et le patrimoine d'Alençon

"Je suis tombé amoureux de cette ville et je souhaitais faire découvrir son histoire et son patrimoine", explique Olivier Héron, photographe professionnel installé à Alençon depuis 10 ans. Après un premier livre Alençon Les Heures bleues, publié en 2018 aux éditions La Mésange bleue, ce passionné de photos propose depuis le lundi 16 novembre un ouvrage d'une centaine de pages intitulé Alençon, Images d'histoire et de patrimoine. "A travers les photos et les textes, je fais découvrir des monuments publics, privés et parfois aussi méconnus de tous", poursuit l'écrivain. Egalement traduit en anglais, ce livre vise à faire rayonner la ville au-delà des frontières. L'ouvrage est d'ores et déjà disponible à l'achat en ligne ou directement à la librairie Le Passage d'Alençon.