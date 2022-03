Calvados. Téléthon 2020 : une année pas comme les autres

36 37, c'est le numéro à retenir vendredi 4 et samedi 5 décembre pour le Téléthon. Cet événement caritatif, organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies, a pour but de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Cette année, avec la crise sanitaire, l'événement va être bien différent, notamment dans le Calvados.

"En ce qui concerne les manifestations, c'est une catastrophe si on peut dire. Là, on a 30 % des manifestations maintenues par rapport à l'année dernière et elles se font de manière très diminuées", explique Jean-Paul Guinefoleau, coordinateur Téléthon pour le Calvados. Malgré tout, ce bénévole de la première heure garde espoir : "On ne sait pas comment ça va se passer, mais on pense que les dons par Internet et par téléphone au 36 37 seront équivalents aux années précédentes", indique-t-il. Cette année, des pages de collectes ont également été mises en place.

En 2019, dans le Calvados, plus de 970 000 euros avaient été récoltés.