Seine-Maritime. Avec le déconfinement, les enfants sont ravis de retourner au stade

Avec l'allègement du confinement, les activités extrascolaires peuvent reprendre. C'est le cas notamment du sport qui est autorisé en plein air et uniquement pour les enfants mineurs. Mercredi 2 décembre, alors que les petits n'ont pas école, beaucoup se sont retrouvés dans leur club.

Des exercices en petit groupe

"Ils sont excités, ils sont impatients de reprendre le foot", indique Ali Ben Hassine, qui s'occupe des catégories U7 à U9 au sein de la section football du Stade sottevillais cheminot club (SSCC). Pour les éducateurs sportifs, il faut adapter le travail après un mois d'arrêt d'activité pour les enfants : "Pas de match aujourd'hui, que des exercices techniques et que des exercices où il n'y a pas de contact."

Les enfants sont divisés en petits groupes de dix et répartis sur différents ateliers. "Ce qu'il faut en cette période de Covid, c'est faire attention aux distanciations et suivre le protocole mis en place avec la mairie et la Ligue", explique Daniel Fischer, à la tête de la section football du SSCC.

Le stade Jean-Adret bénéficie d'une nouvelle pelouse synthétique que les jeunes sont les premiers à utiliser. -

Pour les jeunes majeurs, la reprise des entraînements pourrait se faire à compter du mardi 15 décembre, pour la fin du confinement. Mais les compétitions ne pourraient reprendre qu'au début de l'année 2021.