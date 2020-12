Caux Seine Agglo. Ces villes qui maintiennent les marchés de Noël

En raison de la crise sanitaire, les communes sont nombreuses à annuler leur marché de Noël. Sur le territoire de Caux Seine Agglo, au moins deux Villes ont décidé de faire de la résistance. Pour l'heure, les marchés de Noël de Bolbec et de Port-Jérôme-sur-Seine sont maintenus.

À Bolbec, le marché de Noël se tiendra les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre, en centre-ville. La mairie proposera également une rencontre avec le Père Noël, du lundi 21 au jeudi 24 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30 à l'hôtel de ville, pour prendre une photo.

À Port-Jérôme-sur-Seine, le marché de Noël est prévu les samedi 12 et dimanche 13 décembre, avec la présence de 40 commerçants et exposants répartis dans 15 chalets et 25 étals, place des Hallettes et place de la Hêtraie. Un "taxi calèche" mis à disposition par la Ville offrira la possibilité de faire ses courses à travers le centre-ville. Une déambulation, sans rassemblement ni attroupement, animera le marché de Noël et les rues commerçantes.