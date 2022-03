Le Havre. Charles Pizzagalli, jeune espoir de la natation

Un jeune nageur havrais vise les championnats de France juniors qui doivent se dérouler du 20 au 25 avril prochain, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Charles Pizzagalli a 16 ans, il est lycéen à François-1er et licencié au Club nautique havrais (CNH). C'est un spécialiste du 50 et 100 mètres papillon. Le week-end des 28 et 29 novembre, il a pu participer à un meeting à Amiens (Somme) pour tenter de décrocher une qualification.

Charles Pizzagalli, nageur pour le CNH

Des entraînements restreints

Même s'il a amélioré ses temps, il a échoué de peu. Il a manqué la qualification de trois centièmes sur le 100 mètres et d'un dixième sur le 50 mètres, tout en battant le record de Normandie sur ce 50 mètres papillon. Charles Pizzagalli le dit lui-même : il a manqué de jambes. Il faut dire que le confinement a compliqué les entraînements. Présent sur la liste ministérielle espoir (faisant partie des cinq meilleurs nageurs français), il avait le droit de continuer les entraînements, mais ces derniers ont été restreints (cinq entraînements par semaine au lieu de neuf habituellement). Charles Pizzagalli ne s'avoue pas vaincu. Il est même très confiant quant à sa qualification. Il devrait participer pour cela à de prochains meetings, à Saint-Étienne (Loire) et Mulhouse (Haut-Rhin), si les conditions sanitaires le permettent.