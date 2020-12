Hérouville-Saint-Clair. 2021, le festival Beauregard y croit !

Une centaine d'organisateurs de festivals ont signé une tribune "Festivals 2021, on y croit", publiée le vendredi 27 novembre. Parmi eux, ceux du festival Beauregard qui se déroule début juillet à Hérouville-Saint-Clair. La tribune montre la détermination des organisateurs de festivals pour que 2021 ne soit pas similaire à 2020. "Optimistes de nature, entrepreneurs de métier, nous sommes engagés pleinement dans la préparation de nos prochaines éditions. En responsabilité, nous travaillons avec les services de l'État aux contours d'événements qui seront adaptés dans leurs formats au contexte sanitaire", indique les signataires.

"De nombreux artistes initialement programmés pour 2020 ont fait part de leur envie d'être présents en 2021, certains sont d'ores et déjà confirmés." C'est en effet le cas pour Beauregard, qui a déjà dévoilé les cinq premiers noms : Archive, Catherine Ringer, Metronomy, PNL et Sum 41, déjà programmés en 2020. "Nos équipes sont déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous attend. On y croit !"