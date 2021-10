FCR : match nul pour le début de National

Les Rouennais étaient attendus au Stade Colombière pour cette première journée de National. Face à eux : les joueurs d'Epinal.

Les Diables rouges ont fait une bonne préparation à ce championnat puisqu'ils ont enregistré cinq vistoires et seulement deux nuls.

Mais coup dur pour Rouen à la 44e minute : les Spinaliens marquent un but par Romain Chouleur. Sueurs froides pour les Diables rouges jusqu'à la 74e minute. Car c'est à ce moment, un quart d'heure avant que ne retentisse le coup de sifflet final que Matthieu Fontaine, d'une magnifique tête, égalise les scores. Plus aucun but ne sera marqué lors de cette soirée. Au terme de ce premier match de championnat Epinal-Rouen ont fait match nul : 1-1.

Le FC Rouen rencontrera Frejus, vendredi 10 août, au Stade Robert Diochon.