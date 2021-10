Les pôles de compétitivité jugés performants

Le rapport d'évalutation menés par le consortium BearingPoint-Erdyn-Technopolis ITD vient d'être remis. Les 71 pôles d'excellence que compte la France ont été inspectés. La Haute-Normandie brille par sa performance puisque les trois pôles qu'elle détient, Mov'eo, Nov@log et Cosmetic Valley, ont été jugés performants.

Dans le détail, l'action de Mov'eo a été perçue comme très performante et celle des deux autres pôles comme performante. L'innovation est en train de se constituer comme un atout de la région haut-normande. Et de fait, lors des appels à projets Recherche et Développement du fonds unique interministériel, 17 projets de la région avaient été retenus.