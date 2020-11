Orne. Raymond Ciroux, figure emblématique du département, s'est éteint

Il avait 19 ans en 1944. Raymond Ciroux, résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, s'est éteint vendredi 27 novembre 2020, à l'âge de 95 ans. Cet Ornais avait particulièrement marqué l'histoire de son département en jouant un rôle primordial lors de la Libération d'Alençon. Il avait informé les troupes du Général Leclerc que les ponts de la ville étaient accessibles. Cela leur a ainsi permis de mettre au point une stratégie pour attaquer les troupes allemandes. À la suite de cette bataille, les villes de Sées, Carrouges, Ecouché et Fleuré ont pu être libérées. Raymond Ciroux s'était également engagé au sein de la Résistance et avait pris part à de nombreuses actions. Ce qui lui valut six mois d'emprisonnement à Caen.