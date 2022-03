Saint-Lô. Le Normandy se prépare à la reprise en format assis

Les salles de spectacles, théâtres et cinémas devraient pouvoir rouvrir leurs portes le mardi 15 décembre, tout comme les salles de concerts, si la situation sanitaire le permet, mais seulement en configuration assise. La date du 20 janvier pour le retour des concerts debout a été évoquée par le Premier ministre Jean Castex le jeudi 26 novembre. Nicolas d'Aprigny, directeur et programmateur du Normandy, à Saint-Lô, reste très prudent quant au calendrier à venir : "Les concerts prévus initialement au mois de décembre étaient plutôt festifs, dans une configuration où les gens étaient debout." Impossible donc de les maintenir. Alors, en l'absence de décret officiel : "Pour le moment, on travaille à une programmation 2021 où les gens resteront assis et distanciés." En temps normal, le Normandy accueille jusqu'à 800 spectateurs debout, contre 350 assis. "L'idée, c'est que le Normandy revive, explique le directeur de cette salle emblématique. Ça veut dire des concerts, certes, mais aussi l'accueil de classes, d'artistes amateurs pour qu'ils puissent répéter, de l'action culturelle…"

Le confinement aura au moins permis à l'équipe du Normandy de réfléchir à la rénovation de l'établissement, dont les travaux devraient démarrer début 2022, si tout va bien.