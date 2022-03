Hockey sur glace (Magnus). Malgré les annonces, les Dragons de Rouen toujours dans l'attente

À l'arrêt depuis l'annonce du reconfinement, la Ligue Magnus n'a toujours pas repris sa marche en avant, aucune décision quant à sa reprise n'a été annoncée. La Fédération attend que le public puisse revenir dans les stades pour redémarrer la compétition, ce qui pourrait intervenir dès le mardi 15 décembre. Les Dragons de Rouen pourraient alors enfin reprendre et continuer leur parcours sans faute de six victoires en autant de rencontres et conforter leur place de leader avant Noël.