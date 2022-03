Orne. Précarité : 180 000 masques distribués par le Département

Samedi 28 novembre, la préfecture de l'Orne annonçait, sur son compte Twitter, la distribution de 180 000 masques : 90 000 à destination du Centre communal d'action sociale et l'autre moitié pour des associations du territoire venant en aide aux plus fragiles.

Cette distribution sera effectuée par les services de l'État ainsi que les pompiers du département. Cette action, mise en place par la préfecture, vise à protéger les personnes défavorisées ou vulnérables.

