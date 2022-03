Tennis de table (Pro A). Quelques ajustements nécessaires chez les Coyotes de Rouen

Après une victoire et une défaite, le SPO Rouen devait surmonter la difficulté d'affronter Saint-Denis sur son terrain, pour la 4e journée de Pro A de tennis de table.

Pour le premier match, le Rouennais Can Akkuzu était opposé à Alexandre Cassin, n°22 français. Le Rouennais semblait être dans un mauvais jour et s'incline 3-0, sans jamais avoir pris la tête dans cette rencontre.

Ensuite, c'est Robert Gardos, tout juste de retour de sa tournée asiatique avec deux gros événements (Coupe du Monde en Chine et Open de Macau), qui entre en scène face au Français Mehdi Bouloussa, n°42 français. Après un match marathon, Gardos réussi à s'imposer au 5e set.

De retour des vestiaires, le jeune Rouennais Alexandre Robinot est confronté au Suédois Par Gerell, n°9. Le Normand s'impose en trois sets et donne de l'avance à son équipe. Lors de la 4e rotation, Gardos s'incline face à Cassin en 3 sets secs et Saint-Denis est de retour à égalité avec le SPO Rouen.

La rencontre fut serrée pendant ses cinq matchs, mais les Rouennais ont réussi à l'emporter par 3 à 2 grâce à un ultime match remporté par Can Akkuzu devant le Parisien Medhi Boulossa, sur le score de 3 sets à 2. Une victoire difficile pour des Normands, qui n'ont pas encore trouvé le rythme qu'ils avaient lors de la saison précédente. Pour le président Dominique Fache, "il est clair que le coach Stéphane Hucliez et les joueurs devront affiner quelques réglages rapidement afin que l'équipe nous livre d'autres prestations en termes de qualité". Au classement, les Coyotes comptent six points avec deux victoires et une défaite. La semaine qui arrive sera dense pour les Rouennais, qui vont jouer deux rencontres à domicile : mardi 1er décembre face aux Loups d'Angers et samedi 5 décembre, face à Hennebont. Deux matchs pour, cette fois, trouver le rythme d'un potentiel champion.