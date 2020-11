Boxe: malgré le nul, Tyson réussit son come-back à 54 ans contre Jones Jr

Attendue avec un mélange de fébrilité et d'excitation par les amateurs du noble art, l'exhibition entre Tyson et Jones Jr n'a pas déçu. Si aucun vainqueur n'a été désigné au terme des huit rounds de deux minutes - une durée qui s'est avérée bien raisonnable, n'en déplaise aux récriminations originelles des protagonistes -, les deux boxeurs ont montré qu'ils en avaient encore dans les gants.

Au moment de l'annonce de la décision, Tyson est apparu bien plus frais que Jones Jr, encore en sueur et éreinté par les "coups au corps qui m'ont épuisé", a-t-il avoué.

"Tu as bien encaissé, parce que je t'en ai envoyé. Je respecte ça", lui a répondu "Iron Mike", satisfait du résultat: "Le nul me va!". Et qui l'a enjoint à "remettre ça".

Vêtu d'un short noir flottant comme à sa grande époque, Tyson a été comme attendu le plus agressif, démarrant chaque round tambour battant et avançant sans cesse vers Jones Jr, plus mobile, qui a su répondre en contres.

"Vrai combat"

De quoi inspirer une énième punchline à Snoop Dogg, qui venait d'interpréter un medley de ses plus grands tubes, volutes de cigarettes de cannabis en prime. "On dirait deux de mes oncles se battant pour le barbecue!", s'est exclamé le rappeur, vainqueur par KO au commentaire face au consultant Sugar Ray Leonard, guère inspiré.

En dépit du cadre "exhibition" fixé par la Commission athlétique de Californie (CSAC) pour préserver leur intégrité physique, les deux boxeurs, préparés depuis plusieurs mois et soumis à des tests antidopage, ont, comme promis, livré un "vrai combat".

En témoigne ce jab envoyé pleine face par Jones Jr au 2e round, les deux gros crochets du gauche de Tyson au corps et à la tempe au 5e, ces coups aussi qu'il a lâchés après le gong du 3e, s'excusant aussitôt en prenant "tendrement" la tête de sa victime sur son épaule.

Ni l'un ni l'autre n'a manqué de panache, et Tyson peut s'enorgueillir d'avoir fait oublier sa pathétique sortie d'il y a quinze ans, lorsqu'il perdit son dernier combat professionnel contre l'inconnu irlandais Kevin McBride.

Huis clos oblige en ces temps de pandémie galopante, il n'y avait pas de fans en furie dans les tribunes du Staples Center de Los Angeles, pas d'électricité qui pimente habituellement les grands soirs.

"On joue pas à la boxe"

Tant et si bien que celle-ci débuta dans un certain embarras, dans un décorum high-tech très sombre, visant à mieux faire ressortir le ring tout blanc, sur lequel se sont affichés en guise de sponsors un site de paris sportifs, un autre servant d'annuaire de cannabis (légalisé en Californie).

Comme de circonstance, c'est Mario Lopez, comédien connu pour avoir joué dans la sitcom "Sauvés par le gong", qui a animé la soirée. Et avant le combat phare qui a finalement tenu ses promesses, trois autres ont eu lieu.

Le plus attendu par ceux qui en ont fait une star d'internet, opposait le Youtubeur aux 20 millions d'abonnés Jake Paul à l'ancien basketteur NBA Nate Robinson. Et ils n'ont certainement pas été déçus, puisque le premier a infligé un rude KO au second, envoyé sur le tapis trois fois. Le tout au terme d'une parodie de boxe.

"Ralentis neveu! Il est monté sur des sneakers de basket!", a d'abord lancé Snoop Dogg en voyant l'empressement de Robinson à se jeter sur son adversaire. "Ooh Seigneur! Appelez l'ambulance!", a-t-il hurlé en riant après sa chute face contre terre.

L'image impressionnante de l'ancien triple vainqueur du concours de dunk au All-Star Game, immobile, a même inquiété le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry, tweetant "Remets-toi Nate...... allez mec". Robinson a fini par péniblement se redresser et s'asseoir sur un tabouret.

Ce sport n'est pas une plaisanterie. Même Snoop Dogg, chez qui l'humour n'empêche pas le bon sens, en a convenu: "On joue au basket, on joue pas à la boxe".