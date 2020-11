Orne. Un marché organisé en soutien aux producteurs locaux

Pour témoigner leur soutien, la Ville et la communauté urbaine d'Alençon organisent un marché des producteurs locaux de pays le vendredi 4 décembre de 16 h à 20 h, sur la place Masson. Les habitants pourront acheter des produits fabriqués par des artisans et producteurs ornais. En raison de la crise sanitaire, le marché aura lieu en plein air. Des visières et gants seront distribués aux producteurs. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition et le port du masque sera obligatoire.