[Vidéo] Le Havre. Il réalise La Catène de conteneurs en Lego

Marceau Leroux, un jeune Havrais de 18 ans, propose à Lego de réaliser une boîte de jeu représentant la Catène de conteneurs. Cette œuvre de Vincent Ganivet, réalisée pour les 500 ans du Havre, est devenue un symbole de la ville. Marceau Leroux a allié son goût pour le jeu de construction et son intérêt pour l'architecture. La firme Lego invite ses fans, via sa plateforme Lego Ideas, à lui faire des propositions. Pour que le projet voie le jour, il faut qu'il obtienne au moins 10 000 votes. Le jeune Havrais espère retenir l'attention avec sa Catène de conteneurs version Lego. Pour lui c'est une évidence, la Catène ressemble à un jeu de construction et le rapprochement avec Lego se fait naturellement. Alors que l'œuvre originelle pèse près de 288 tonnes et son point culminant atteint 28,5 mètres, sa reproduction en Lego fait, elle, un peu plus de 38 centimètres. Marceau Leroux a présenté son projet à Vincent Ganivet qui a été séduit et lui a donné son accord. Si la boîte Lego Catène de conteneurs est commercialisée, le jeune homme percevra 1 % des ventes.

Marceau, jeune havrais de 18 ans, réalise la Catène de conteneurs en Lego Impossible de lire le son.