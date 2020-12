Seine-Maritime. Un Noël sur-mesure : "Fêtes" le vous-même !

En avant les idées ! Après avoir subi cette morosité ambiante, il est temps de ressaisir les rênes (du père Noël bien sûr) et de bûcher sur des idées créatives pour se réserver des moments de joie et de partage avec les enfants et préparer doucement les fêtes de fin d'année. Pour vous, la rédaction propose quelques bons tuyaux (de cheminée) pour se faire plaisir et faire plaisir avec des matériaux simples et faciles à trouver.

L'esprit de Noël

Pas de mauvais esprit ce Noël, Mr Scrooge est prié de rester chez lui. Pour contribuer à l'esprit festif, nous vous proposons déjà quelques idées déco. Noël en famille c'est déjà et surtout le repas convivial à partager, et donc une table autour de laquelle on se rassemble. On peut déjà penser au chemin de table qui égaiera ce moment. Les bougies "douceur de Noël", "sapin" ou "écorce d'orange" des Bougies de Charroux peuvent contribuer à nous plonger dans cette atmosphère festive, mais de simples accessoires, branchages et pommes de pin, saupoudrés de neige artificielle ou de peinture en bombe dorée peuvent facilement ajouter une note de gaieté à nos salons.

Pour concevoir des décorations originales, les rayons de Rougier et Plé regorgent de matériaux pour stimuler votre imaginaire.

Le B.A.-BA de la lettre

La liste se rallonge de jour en jour et la date approche... Il est temps d'écrire une belle lettre au père Noël. C'est le moyen de passer un bon moment avec vos enfants, à les encourager à faire de beaux dessins pour amadouer le vieil homme barbu, mais aussi en créant des cartes originales. Le secrétariat du père Noël a déjà ouvert ses portes à Libourne : Père Noël, 33500 Libourne, France (une succursale du Pôle Nord sans doute ?). L'envoi est gratuit ! Mais c'est aussi le moment de rappeler à vos proches qui sont loin de vous combien ils comptent pour vous. L'occasion est belle de créer une carte pop-up, les idées ne manquent pas sur le web. Si vos créations ne sont pas à la hauteur de votre espérance, la jolie boutique de créateurs Cart é couleur de la rue du Général Leclerc à Rouen vend de superbes cartes pop-up, pour un courrier vraiment original.

Un Noël à croquer

Pour se préparer doucement aux excès de table et pour tous les gourmands qui aiment mettre la main à la pâte, nous vous proposons de réaliser quelques desserts simples qui feront la joie des petits et des grands. Le Grand classique de Noël reste le bonhomme pain d'épices. Celui qui trônait jadis sur le sapin et qui, à peine sorti du four, risque de ne pas faire long feu. Pour concevoir ces petits gâteaux, il vous suffit de vous procurer les moules à la boutique Tout pour la pâtisserie rue Jeanne d'Arc ou de vous offrir à L'Armitière le livre coffret biscuits de Noël.

Un cours de pâtisserie en famille chez Faites-le-vous-même peut aussi être profitable pour apprendre à faire les macarons ou les cupcakes avec un professionnel.