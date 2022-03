Maradona. Le témoignage de l'association normande Football Globe-Trotters

Créée en 2016 par de jeunes Manchois, l'association Football Globe-Trotters promeut un football social et solidaire. Leur but ? Aider des écoles partout dans le monde, en récoltant des équipements de football pour leur donner une seconde vie dans des pays ou des quartiers pauvres. Or, les deux premières écoles aidées par l'association, présidée par Baptiste Fauvel, furent, en 2019, au Sénégal et, en 2018… en Argentine, précisément à Buenos Aires, là où tout a commencé pour Diego Armando Maradona !

Comme partout sur la planète, que l'on soit fan de football ou pas, l'annonce du décès de la légende argentine à 60 ans le mercredi 25 novembre, a provoqué un choc. Arthur Meslin, vice-président de Football Globe-Trotters était du voyage à Buenos Aires. Il a pu prendre conscience de l'immense poids qu'avait Diego Maradona sur le pays.

Qui était Diego Maradona

Comment Diego Maradona est-il passé du statut de footballeur à celui de Dieu dans son pays ? Éléments de réponse.

Un joueur du peuple, pour le peuple

Footballeur génial et star souvent dépravée, Diego Maradona, selon Arthur Meslin, représente surtout le miroir de la société argentine à lui seul.

Maradona, un condensé de l'Argentine

Retrouvez l'intervention d'Arthur Meslin, de l'association Football Globe-Trotters dans les journaux d'information du jeudi 26 novembre.