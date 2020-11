Le Havre. Découvrez les œuvres du MuMa grâce aux réseaux sociaux

Comme lors du premier confinement, le MuMa (musée d'art moderne André Malraux) du Havre anime ses réseaux sociaux pour permettre de découvrir virtuellement ses collections. Le musée propose des rendez-vous hebdomadaires, une visite virtuelle de "Nuits électriques" et, plus largement, le Muma met à disposition plus de 150 œuvres commentées de peintres incontournables : Renoir, Monet, Dufy, Pissarro, Degas, Manet, ou encore Boudin.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES :

Lundi : Les étapes clés d'un démontage d'exposition

Le MuMa est fermé au public durant ce reconfinement, mais pourtant, à l'intérieur de ses murs, l'activité n'a pas cessé pour le démontage de l'exposition " Nuits électriques ". Chaque lundi, l'équipe vous présente une étape de ce travail en coulisses, à travers un reportage photo.

Mardi : L'œuvre du mardi

Une œuvre issue du futur accrochage "Voyages d'Hiver" (il s'agit d'un voyage au sein des collections permanentes qui seront proposées dès la réouverture du MuMa).

Mercredi : L'Atelier des p'tits confinés – le retour

À partir d'une œuvre des collections, les médiatrices du MuMa proposeront aux enfants de réaliser un travail plastique à la maison, avec les moyens du bord et à partir de consignes simples et ludiques. Il leur sera donné la possibilité d'envoyer des photos de leurs productions pour un partage sur les réseaux sociaux et le blog du musée.

Jeudi : Musée confiné, Musée en activité

Une courte vidéo de quelques minutes montre chaque semaine une activité du musée qui se poursuit ou au contraire se développe durant cette période de confinement.

Vendredi : Le "Service après-vente" du MuMa : on répond à toutes vos questions… en direct !

Lors des visites guidées du musée par les médiatrices, beaucoup de questions récurrentes sont posées. Le MuMa partage les réponses à toutes ces questions, au plus grand nombre.

Samedi : L'énigme du samedi

Chaque samedi, plusieurs indices en images seront dévoilés au cours de la journée afin de faire deviner le nom de l'artiste qui sera publié le dimanche, dans Les dernières acquisitions du MuMa.

Dimanche : Les dernières acquisitions du Muma

Chaque dimanche, le MuMa dévoile l'une de ses dernières acquisitions ou fera découvrir une œuvre peu connue des collections.