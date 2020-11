Côte d'Albâtre. Le Téléthon s'adapte à la crise sanitaire

La crise sanitaire et le confinement perturbent la tenue du Téléthon 2020. L'événement se déroule traditionnellement le premier week-end de décembre. Ce ne sera pas le cas cette année, en tout cas dans sa version physique traditionnelle. Sur le terrain, les bénévoles restent mobilisés et se montrent innovants pour récolter des dons. Le Téléthon Côte d'Albâtre, emmené par Didier Janoska et les salariés d'EDF Paluel, propose différents rendez-vous.

Lundi 30 novembre, quelques stands seront mis en place sur le marché de Cany-Barville. Seront présentes l'association du KUBB, l'association des Jardins Familiaux de Cany et l'équipe Téléthon. Ils vendront soupes, gâteaux, crêpes et petits objets aux couleurs du Téléthon. Le vendredi 4 décembre, des crêpes et petits objets seront vendus sur le marché de Saint-Valery-en-Caux.

Des opérations sont aussi prévues dans des supermarchés du secteur, des Caddi-Thon, au Casino de Luneray (vendredi) et au Carrefour Market de Cany-Barville (vendredi et samedi). Samedi 5 décembre, la remontée des fonds se fera exceptionnellement à la mairie de Cany-Barville, dans la salle des Mariages, de 17 h 30 à 19 heures.

Une cagnotte locale en ligne a également été lancée.