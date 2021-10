Evolution encourageante de la conjoncture en Haute-Normandie

Les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais ils laissent cependant entrevoir une évolution positive de la conjoncture en Haute-Normandie. En effet, en ce qui concerne l'industrie une amélioration sensible a été constatée ainsi que, à un niveau moins important, dans le secteur marchand.

Cependant, si la reprise de l'activité industrielle a été plus forte que ce que l'on attendait - surtout dans l'agroalimentaire et l'automobile -, cette reprise ne masque pas des carnets de commande qui ont encore du mal à se remplir. Enfin, à cause du mois d'août, plutôt creux du fait des départs en congés, les prévisions prévoient un repli pour ce mois-ci.

