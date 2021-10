Prostitution : interpellations en série

Le week-end dernier, quatre prostituées ont été interpellées à Rouen, pour racolage actif.

La première a été aperçue, vendredi 10 août, vers 17h10, boulevard de l'Yser par des agents de la brigade anticriminalité (Bac) en patrouille. Une jeune femme, après avoir fait des signes aux automobilistes, est montée dans une voiture. Le véhicule est allé se stationner dans le parking aérien du CHU, boulevard Gambetta. C'est là qu'ils ont été contrôlés. Le jeune homme, né en 1993, est originaire d'un petit village de Seine-Maritime. La jeune femme, une roumaine, est née en 1979 et réside à Rouen.

Le deuxième a été interpellée samedi 11 août, vers 00h05. Les officiers de la Bac ont vu, cette fois-ci quai Cavelier de la Salle, à l'angle de la rue Poret de Blosseville, deux prostituées faisant des signes aux automobilistes. L'une d'entre elle est montée dans un véhicule qui s'est stationné rue des Docks. L'homme, né en 1972 est originaire de Grand-Quevilly. La jeune femme, née en 1992, d'origine roumaine, habite Rouen.

Plus tard, le même jour, vers 22h50, toujours au même endroit, une patrouille de la Bac surveillait d'autres prostituées. Elle a suivi une voiture qui avait embarqué l'une d'entre elles et qui s'est stationnée rue des docks. Contrôlés, les deux personnes ont été emmenées à l'Hôtel de Police afin d'y être entendues. L'homme, originaire de l'Eure, est né en 1960. La jeune femme, une roumaine, est âgée de 26 ans et réside à Rouen.

La quatrième et dernière a été vue, dimanche 12 août, vers 15h, en train de faire des signes aux automobilistes. Elle est ensuite montée dans une voiture qui l'a emmenée sur le parking du CHU. L'homme est né en 1957 et est originaire d'un petit village de Seine-Maritime. Le jeune femme, roumaine, est née en 1988 et vit à Rouen.