Le Havre. Covid-19 : protocole renforcé au lycée Claude-Monet

Le gouvernement a annoncé le 2 novembre dernier un protocole sanitaire renforcé dans les lycées. L'objectif était de maintenir les élèves en classe, même pendant ce reconfinement. Chaque lycée a le choix de mettre en place, ou pas, des demi-groupes et des roulements d'élèves.

Lundi 23 novembre, Christine Gavini-Chevet, la rectrice d'académie, s'est rendue au lycée Claude-Monet au Havre, pour se rendre compte de l'application de ce protocole sur le terrain. Dans ce lycée de 1 348 élèves, on a fait le choix de travaux et de cours par groupes de moins de 20 jeunes et des moments de travail à domicile. 70 % des élèves sont présents par roulements. Une organisation qui a permis, selon Régis Michaud, le proviseur, d'éviter le décrochage constaté lors du premier confinement. En Normandie, un peu plus d'un lycée sur deux a fait le choix de cette organisation hybride.

Christine Gavini-Chevet a également annoncé le déploiement de tests antigéniques dans tous les établissements scolaires, dès cette semaine, à destination des enseignants et du personnel, mais pas des élèves. La campagne de test se fera sur la base du volontariat. Les tests seront réalisés au sein des établissements scolaires par des infirmiers de l'Éducation nationale.

De plus, 6 000 assistants d'éducation vont être recrutés sur toute la France pour renforcer les équipes pédagogiques dans les établissements. Les premiers devraient arriver la semaine prochaine en Normandie.